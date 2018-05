Gli alunni lanciano in classe monetine al professore. Il docente è costretto a presentare una denuncia. È quanto accaduto in una scuola del Cremonese e raccontato oggi dal giornale locale La Provincia di Cremona. Protagonista della spiacevole e difficile vicenda è un’insegnante di lungo corso, che ha chiesto di rivelare quanto accadutogli in forma anonima.

Gli allievi lanciano monete al prof, e lui li denuncia

Il prof si è detto umiliato dall’atteggiamento degli allievi. «Non avrei mai pensato potesse succedermi una cosa simile – è stato il suo racconto – non riuscire a fare lezione, non avere la possibilità di svolgere il mio mestiere. Essere bersagliato dai ragazzi mi ha spiazzato». «Ad un certo punto mi hanno lanciato le monetine per impedirmi di fare lezione. Ne ho viste tante, ho avuto classi difficili, ma questo non mi era mai capitato». Il docente ha detto di non riuscirsi a spiegare il motivo di un simile comportamento. «Ho trovato il muro, ho messo in atto tutte le strategie di comunicazione possibili. Nessun effetto», ha dichiarato. Poi, sula decisione di presentare denuncia: «Sono uscito dalla classe. Ho detto: ‘Basta!’. Poi, insieme al consiglio di classe e agli organi preposti della scuola, ho preso i provvedimenti necessari: ci sono state le sospensioni dovute, ma ho anche denunciato l’accaduto. Procederemo per vie legali».

(Foto generica di un’aula scolastica. Fonte immagine: archivio Ansa)