L’orribile murales dei tifosi della Fiorentina contro il Napoli e i napoletani

In vista della sfida di domenica 29 aprile al Franchi di Firenze, c’è stata la possibilità che tantissimi napoletani “invadessero” lo stadio in vista di un sogno chiamato scudetto.

Si è anche parlato molto dell’intenzione dei viola di “scansarsi” di fronte al Napoli per andare contro la Juventus e far naufragare un campionato considerato in cassaforte fino a qualche settimana fa.

Purtroppo giovedì 26 aprile i sostenitori della Fiorentina hanno voluto negare un loro aiuto nel peggiore modo possibile, lasciando un murales vicino al campo di gioco e la scritta “Ci scansiamo… ma dalla vostra puzza!”.

Il Pistoia-Pisa Napoli Fans ha rivelato l’increscioso episodio. Domenica al Franchi saranno presenti oltre 2mila supporters azzurri.