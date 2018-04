Il fidanzato di Asia Argento, lo chef americano Anthony Bourdain, ha attaccato l’Italia per come ha reagito alle denunce del movimento #metoo e per gli attacchi spropositati subiti dalla sua compagna. Bourdain, che è da tempo legato ad Asia Argento, è stato intervistato da Vanity Fair in merito alla nuova stagione del suo programma Cucine segrete.

Asia Argento, il fidanzato Anthony Bourdain attacca l’Italia: «Reazione maschilista e patriarcale contro le denunce delle donne»

Nel colloquio con la rivista lo chef statunitense si è espresso in termini particolarmente duri contro l’Italia per come ha reagito alle denunce di Asia Argento in merito alle molestie sessuali subite dal produttore cinematrografico Weinstein, che hanno dato origine al movimento #metoo.

«Onestamente, l’Italia mi ha spezzato il cuore. Come tutti gli americani, ne avevo un’idea romantica. Le reazioni sono state imbarazzanti, la stampa italiana è stata l’unica al mondo a reagire in modo così maschilista e patriarcale alle rivendicazioni delle donne. Da voi si possono dire e scrivere cose che in qualsiasi altro Paese civile metterebbero fine a una carriera», dice Anthony Bourdain, probabilmente riferendosi ai commenti più duri scritti contro la sua fidanzata, come gli editoriali di Vittorio Feltri su Libero.

«Eravate il Paese delle meraviglie per l’architettura, l’arte, il cibo, poi ho imparato questa deprimente lezione su di voi. E non solo io: il mondo vi sta guardando e non state facendo una bella figura», sottolinea il fidanzato di Asia Argento, che elogia la sua compagna per come ha reagito agli attacchi subiti in Italia. «Mi ha reso orgoglioso. Ha avuto un fegato incredibile. Se io fossi stato trattato dalla stampa americana come lei da quella italiana non mi sarei mai ripreso», rimarca Anthony Bourdain a Vanity Fair.