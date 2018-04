Netflix come Instagram e Snapchat: arrivano le stories

Netflix sta lanciando anteprime video ideate in esclusiva per cellulari. Una versione delle stories a cui ormai siamo abituati su app come Instagram e Snapchat che mostra un assaggio dei film presenti sulla piattaforma di streaming.

I video durano circa 30 secondi, sono trailer e vengono riprodotti in verticale per non costringere gli utenti a girare i propri smarphone per visualizzarli.

Le anteprime si troveranno nella parte superiore dello schermo quando si avvia l’app. Verranno visualizzate come dei cerchi e bisognerà toccarli per avviare l’anteprima.

Netflix’s New 30-Second Mobile Previews Look Like Snapchat and Instagram Stories https://t.co/BX37NVDbZw — startupcrunch (@startupcrunch) 19 aprile 2018

Per saltarle, basterà scorrere o toccare lo schermo per andare al video successivo, anche questo già visto su Instagram. Pure il layout delle anteprime TV di Netflix è familiare, con una barra di avanzamento visualizzata in alto e blocchi aggiuntivi per mostrare che ci sono più sequenze nell’anteprima.

La funzione sembra funzionare negli Stati Uniti, mentre bisognerà aspettare per il mercato europeo.

Netflix ha introdotto le presentazioni sulla sua interfaccia TV lo scorso anno e afferma che le anteprime saranno personalizzate in base ai gusti dell’utente. I video sono già disponibili per le app iOS, mentre su Android al momento appare ancora l’icona “in arrivo”.