Corviale, Papa Francesco al piccolo Emanuele: «Dio è fiero di tuo papà» | VIDEO

Stanno diventando virali le immagini di Papa Francesco intento a consolare un bambino a Corviale, Roma. Il piccolo si chiama Emanuele e ha incontrato il Pontefice alla Parrocchia San Paolo della Croce. Il Papa stava rispondendo ad alcune domande dei bambini nella loro lezione di catechismo. Emanuele, al momento di proporre la sua domanda, scoppia in lacrime al microfono. Papa Francesco lo invita ad avvicinarsi e tra i due inizia un dialogo.

guarda il video:



Le lacrime di Emanuele non erano timidezza. Il bambino non ha più il suo papà che, nonostante fosse ateo, ha voluto battezzare comunque i suoi figli. «Magari potessimo piangere come Emanuele – spiega poi a tutti – quando abbiamo un dolore nel cuore. Piange per il suo papà che è venuto a mancare e ha avuto il coraggio di farlo davanti a noi perché c’è amore nel suo cuore, il papà era ateo ma ha fatto battezzare i quattro figli, era un uomo bravo. È bello che un figlio dica del suo papà “era bravo”. Se quell’uomo è stato capace di fare figli così era un uomo bravo. Dio è fiero del tuo papà … Dio ha un cuore di papà, tuo papà era un brav’uomo, è in cielo con Lui, stai sicuro. Dio ha un cuore di papà e davanti a un papà non credente che è stato capace di battezzare i suoi bambini, Dio sarebbe capace di abbandonarlo? Dio sicuramente era fiero di tuo papà, perché è più facile essere credente e far battezzare i figli che non essere credente e far battezzare i figli. Prega per tuo papà, parla con tuo papà. Questa è la risposta».