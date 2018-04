«Ho ordinato all’esercito degli Stati Uniti di lanciare attacchi di precisione contro obiettivi associati al potenziale di armi chimiche del dittatore siriano Bashar al Assad». È con queste parole che in nottata (circa le tre di notte in Italia, le 22 ora di Washington) il presidente americano Donald Trump, parlando alla nazione dalla Casa Bianca, ha annunciato bombardamenti in Siria, precisando che gli attacchi sono in corso in stretto coordinamento con Francia e Regno Uniti.

Siria, bombardamenti di Usa, Francia e Gb come «deterrente contro l’uso di armi chimiche»

L’inquilino della Casa Bianca ha dunque sciolto le riserve e ha ordinato la rappresaglia, con Londra e Parigi, una settimana dopo l’attacco chimico alla città siriana di Duma. Trump ha detto che gli attacchi hanno lo scopo di «stabilire un forte deterrente contro la produzione, la diffusione e l’uso di armi chimiche». Ha quindi indicato che gli attacchi continueranno fino a quando il regime siriano non cesserà di utilizzare armi chimiche. «Siamo pronti a sostenere questa risposta fino a quando il regime siriano non cesserà l’uso di agenti chimici proibiti», ha affermato Trump.

Il messaggio del presidente Usa Donald Trump: «Operazione contro barbarie e brutalità»

Il presidente americano nel suo messaggio alla nazione ha parlato di uno sforzo alleato contro «barbarie e brutalità» in una «operazione congiunta» con Regno Unito e Francia. «Oggi le nazioni di Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti hanno condotto il loro legittimo potere contro barbarie e brutalità», sono state le sue parole. Trump ha definito l’uso di gas chimici in Siria un «atto spregevole» qualificandolo come «crimini di un mostro». E ha anche puntato il dito contro Russia e Iran. «All’Iran e alla Russia chiedo: quale tipo di nazione vuole essere associata all’omicidio di massa di uomini innocenti, donne e bambini?». Poi ha proseguito: «La Russia deve decidere se continuare lungo questo sentiero buio o se si unirà alle nazioni civilizzate quale forza di stabilita’ e pace. Magari un giorno andremo d’accordo con la Russia, e forse perfino l’Iran, ma forse no».

La nota della premier britannica Theresa May: «Non è un cambio di regime»

«Ho ordinato alle forze britanniche di condurre attacchi coordinati e mirati per ridurre il potenziale dell’armamento chimico del regime siriano e dissuaderne l’uso», ha dichiarato la premier britannica Theresa May in una nota diffusa da Downing Street nella quale si precisa che l’azione militare è realizzata con «gli alleati americani e francesi». Theresa May, nel messaggio, precisa che non si tratta di «un intervento nella guerra civile siriana». L’obiettivo, ha affermato, «non è un cambio di regime», insistendo sul concetto di azioni «mirate» contro l’arsenale di armi chimiche attribuito alle forze del presidente siriano Bashar al-Assad. Azioni per dissuadere «il regime» dal farne uso e ammonire che non ci può essere «impunità» al riguardo, ha concluso la premier.

Il comunicato del presidente francese Emmanuel Macron: «Superata la linea rossa»

Il presidente francese Emmanuel Macron con un comunicato dell’Eliseo ha annunciato che «la linea rossa fissata dalla Francia nel maggio 2017 è stata oltrepassata». «Ho dato quindi ordine alle forze armate – ha proseguito – di intervenire questa notte nel quadro di un’operazione internazionale condotta in coalizione con gli Stati Uniti d’America e la Gran Bretagna, diretta contro l’arsenale chimico clandestino del regime siriano». L’Eliseo ha fatto sapere: «Sabato 7 aprile 2018, a Douma, decine di uomini, donne e bambini sono stati massacrati con armi chimiche in totale violazione del diritto internazionale e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite». E ancora, ha precisato il comunicato francese: «Non c’è alcun dubbio sui fatti e sulla responsabilità del regime siriano». «La nostra risposta è stata circoscritta alle capacità del regime siriano che consentono la produzione e l’impiego di armi chimiche».

Il capo del Pentagono: «Sforzi per evitare vittime civili»

Il capo del Pentagono James Mattis ha sottolineato lo sforzo di evitare vittime civili nell’attacco contro la Siria. Rispondendo a domande di giornalisti ha affermato che per il momento quello lanciato in Siria è un attacco. «Crediamo mandi un messaggio forte», ha quindi affermato sottolineando che sta ora al presidente siriano decidere. Mattis ha precisato che «questa ondata di attacchi aerei è conclusa». Il capo del Pentagono ha fatto sapere che l’attacco contro il potenziale siriano di armi chimiche è stato proporzionato ma pesante, sottolineando tuttavia che ha mirato specificatamente al potenziale di armi chimiche siriano. «Lo scorso anno il regime di Assad non ha compreso bene», ha detto riferendosi alla precedente attacco militare Usa in Siria. «Questa volta abbiamo colpito in maniera più dura insieme ai nostri alleati e ai suoi generali assassini. Se dovessero perpetrare un altro attacco con armi chimiche dovranno rispondere ancora di più alle loro responsabilità».

La Nato e il sostegno all’attacco di Usa, Francia e Gran Bretagna

Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in una nota ha fatto sapere che l’Alleanza sostiene l’attacco di Usa, Gran Bretagna e Francia. L’azione di stanotte, ha detto, «ridurrà la capacità del regime di condurre ulteriori attacchi contro il popolo siriano con armi chimiche». Stoltenberg ha ribadito come sia «inaccettabile» l’utilizzo dei gas.

La risposta della Russia: «Operazione di Usa e alleati non resterà senza conseguenze»

Una prima risposta di Mosca, che è stretta alleata di Damasco, non si è fatta attendere. Dopo l’annuncio della fine della prima ondata di raid e di bombardamenti l‘ambasciatore russo a Washington Anatoly Antonov ha dichiarato: «Le azioni degli Usa e dei loro alleati non resteranno senza conseguenze». Molti osservatori ritengono che gli obiettivi da colpire siano stati condivisi con Mosca, non fosse altro che per evitare incidenti e non colpire personale o postazioni russe in Siria.

La prima reazione di Damasco è tesa a sminuire i risultati dell’operazione di Usa e alleati. Come riportato dalla Reuters fonti del regime di Assad hanno affermato che contro la Siria «sono stati lanciati circa 30 missili, un terzo dei quali sono stati abbattuti».

Le polemiche negli Usa contro Trump per l’attacco senza autorizzazione del Congresso

L’attacco degli Usa ha generato anche polemiche interne negli Stati Uniti. La decisione di Trump di attaccare è arrivata senza ottenere prima un’autorizzazione del Congresso. Anche alcuni deputati repubblicani si sono uniti al coro dei democratici guidati dalla leader della minoranza alla Camera Nancy Pelosi nel criticare il presidente che avrebbe violato la costituzione. Il senatore democratico Bob Casey ha commentato: «Mentre Assad deve essere ritenuto responsabile per l’uso illegale di armi chimiche contro i civili, i bombardamenti che sono stati portati a termine senza il benestare del Congresso sono inaccettabili». Casey ha spiegato che la costituzione Usa non prevede che il presidente abbia l’autorità di decidere da solo un attacco militare.