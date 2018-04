Dal 2013 i terroristi di Boko Haram hanno rapito più di 1.000 bambini

Il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef) ha dichiarato che dal 2013 i terroristi del gruppo Boko Haram, operanti nel nord-est della Nigeria, hanno rapito più di 1.000 bambini.

“I bambini continuano a subire attacchi in maniera scioccante”, ha dichiarato Mohamed Malick Fal, responsabile dell’Unicef nel Paese africano. Bisogna dire che i mille casi registrati sono solo quelli verificati e il numero potrebbe essere addirittura molto più ampio.

Il mese di aprile segna il quarto anniversario del rapimento di 276 studentesse dalla città di Chibok che aveva portato a una mobilitazione globale, inclusa l’ex first lady Michelle Obama.

