Al via al Quirinale il secondo giro di consultazioni per la formazione del governo. Dopo i colloqui del 4 e 5 aprile il presidente della Repubblica Sergio Mattarella torna ad incontrare i leader dei partiti presenti in Parlamento e i presidenti delle Camere per verificare se esiste un’intesa per far nascere una nuova maggioranza e un nuovo esecutivo. Il calendario prevede per giovedì 12 aprile consultazioni con i rappresentati di tutti i gruppi di Camera e Senato: Per le Autonomie, Gruppo Misto, Leu, centrodestra unito (Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia) e M5S. Qui la diretta live.

ore 9.55. Consultazioni per il governo, cominciati gli incontri di Mattarella. Il gruppo Per le Autonomie del Senato è arrivato poco fa al Colle per l’inizio del secondo giro delle consultazioni per la formazione del nuovo governo. Iniziano gli incontri del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

ore 09.40. Consultazioni per il governo, al Quirinale il gruppo per le Autonomie. La prima delegazione politica attesa al Colle, quella del gruppo Per Le Autonomie del Senato (Svp-Patt, Uv), è composta da Juliane Unterberger, presidente del gruppo a Palazzo Madama, accompagnata da Philipp Achammer, presidente del partito Svp (Südtiroler Volkspartei) e da Albert Laniéce, vicepresidente del gruppo (Uv – Union Valdôtain).

ore 09.30. Consultazioni per il governo, alle 10 via ai colloqui. Alle 10 è programmato il primo colloquio al Quirinale nell’ambito del secondo giro di consultazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la formazione di un nuovo governo. Al Colle salirà il gruppo Per le Autonomie del Senato. A seguire gruppo misto del Senato, gruppo misto della Camera e Liberi e Uguali. Nel pomeriggio poi, a partite dalle 16.30, il Partito Democratico, il centrodestra unito e il Movimento 5 Stelle.

ore 09.25. Consultazioni per il governo, intesa ancora lontana. Il secondo giro di consultazioni del capo dello Stato comincia in una situazione ancora poco o per nulla chiara circa la nascita di un nuovo esecutivo. Dopo i primi colloqui del 4 e 5 aprile i maggiori partiti non sono giunti a un’intesa per la formazione di una maggioranza. Il M5S aveva proposto a Pd e Lega un contratto di governo. I Dem fino ad ora hanno respinto ogni possibile trattativa. Ma sembra complicato anche un accordo tra pentastellati e centrodestra. La coalizione di Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, che alle elezioni ha ottenuto il 37% dei voti, a differenza della scorsa settimana si presenta oggi dal presidente della Repubblica unita con un’unica delegazione.

Cosa sono le consultazioni

Le consultazioni del presidente della Repubblica sono i colloqui preparatori che il capo dello Stato svolge per prassi istituzionale al Quirinale con i presidenti delle Camere e con i rappresentanti delle forze politiche presenti in Parlamento prima di affidare un incarico di governo. Il presidente incontra i vertici dei partiti per individuare un potenziale presidente del Consiglio e verificare se è possibile formare una nuova maggioranza di governo. Al Colle salgono il presidente del Senato della Repubblica, il presidente della Camera dei Deputati, gli ex presidenti della Repubblica e i capigruppo delle forze politiche delle due Camere. Sergio Mattarella dopo il voto del 4 marzo ha già ricevuto le delegazioni politiche. Un primo giro di consultazioni si è svolto infatti il mercoledì 4 e giovedì 5 aprile. E non è detto che il secondo giro di giovedì 12 e venerdì 13 aprile sia l’ultimo.

Il calendario del secondo giro di consultazioni

Il secondo giro di consultazioni del presidente della Repubblica dopo le Elezioni Politiche si svolgerà in due giorni: giovedì 12 e venerdì 13 aprile. Il primo giorno Sergio Mattarella incontra tutti i vertici dei gruppi parlamentari di Camera e Senato. Il secondo giorno invece riceve l’ex capo dello Stato e senatore a vita Giorgio Napolitano, il presidente della Camera Roberto Fico e la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Questo il calendario completo dei colloqui al Quirinale:

Giovedì 12 aprile

ore 10.00 – Gruppo ‘Per le Autonomie (Svp-Patt, Uv)’ del Senato della Repubblica

ore 10.30 – Gruppo Misto del Senato della Repubblica

ore 11.00 – Gruppo Misto della Camera dei deputati

ore 11.30 – Gruppo ‘Liberi e Uguali’ della Camera dei deputati

ore 16.30 – Gruppi ‘Partito Democratico’ del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

ore 17.30 – Gruppi ‘Lega-Salvini Premier’, ‘Forza Italia’ e ‘Fratelli d’Italia’ del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

ore 18.30 – Gruppi ‘Movimento 5 Stelle’ del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati Venerdì 13 aprile

ore 10.30 – Presidente Emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano

ore 11.15 – Presidente della Camera, Roberto Fico

ore 12.00 – Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati

