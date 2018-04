I favoriti dei Mondiali 2018: chi vincerà in Russia secondo i bookmaker

Quali sono le nazionali favorite dei Mondiali 2018? Chi vincerà la Coppa del Mondo in Russia? Sono domande che si pongono milioni di appassionati di calcio in tutto il mondo alla vigilia della manifestazione sportiva più attesa dell’anno. Una indicazione molto chiara è quella fornita dai bookmaker che hanno cominciato ad accettare puntate sulla squadra vincitrice del torneo molti mesi prima dei raduni, delle convocazioni e soprattutto delle partite.

Favoriti Mondiali 2018

Stando alle cifre diffuse da alcune delle principali società di scommesse la rosa delle nazionali favorite di Russia 2018, come sempre accade alla vigilia di ogni campionato mondiale di calcio, è assai ristretta. Nel gruppo delle squadre con maggiori possibilità di successo ci sono innanzitutto il Brasile e i campioni in carica della Germania. Ma anche Spagna, Francia, Argentina e Belgio.

Chi vincerà e chi non vincerà

Per quanto riguarda ad esempio le quote sella società Better Lottomatica (dati aggiornati al 10 aprile) la vittoria ai Mondiali 2018 della nazionale verdeoro è data a 5,25 (5,25 euro di vincita per ogni euro scommesso) con un leggero vantaggio sui tedeschi, indicati a 5,50. Più indietro ci sono poi Spagna e Francia, quotate rispettivamente a 7,00 e 7,50, l’Argentina, a 10,00, e il Belgio, a 12,00. I numeri son in linea con quelli forniti anche da altri bookmaker. Eurobet ad esempio (dati anche in questo caso aggiornati al 10 aprile) quota la Germania a 5,50, il Brasile a 5,75, la Francia a 6,50, la Spagna a 8,00, l’Argentina a 9,00 e il Belgio a 12,00. La società di scommesse Snai, infine, indica (ancora al 10 aprile) sia Brasile che Germania a 5,50, sia Spagna che Francia a 7,50, l’Argentina a 10,00 e il Belgio a 12,00.

Dalle quote è possibile individuare anche una seconda fascia di squadre favorite per ii Mondiali 2018. Alle spalle delle sei nazionali già indicate emerge un gruppo di possibili outsider. Si tratta di Inghilterra, Portogallo, Uruguay, Colombia, Croazia e dei padroni di casa della Russia. C’è poi chi ha possibilità di successo praticamente nulle. In fondo alla lista delle tre società di scommesse che abbiamo preso in considerazione ci sono, nettamente staccate dalle altre, due nazionali: Arabia Saudita e Panama. I bookmaker pagherebbero in caso di una loro vittoria 1.000,00 o 1.001,00 euro per ogni euro scommesso.

(Ultimo aggiornamento alle 17.00 del 10 aprile 2018. Foto di copertina Zumapress da archivio Ansa)