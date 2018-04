La rete eccezionale di Cristiano Ronaldo applaudita anche dai tifosi della Juventus

Una rete eccezionale, che frustra qualsiasi velleità di qualificazione della Juventus. Ma il pubblico dell’Allianz Stadium di Torino (tutto esaurito per l’andata del quarto di finale di andata di Champions League Juventus-Real Madrid) non può far altro che applaudire. Cristiano Ronaldo ha segnato un gol incredibile, che si candida ufficialmente come migliore marcatura della stagione. Il 2-0 del Real Madrid contro la Juventus è una firma d’autore.

LEGGI ANCHE > Invade il campo di calcio durante la partita e dà un bacio a Cristiano Ronaldo | VIDEO

ROVESCIATA CRISTIANO RONALDO, IL VIDEO DEL GOL

Il giocatore dei Blancos approfitta prima di un malinteso tra Giorgio Chiellini e Gianluigi Buffon al quale il portiere della Juventus rimedia con un grande tuffo, allontanando provvisoriamente la minaccia. Nulla può, però, sul cross successivo indirizzato proprio verso Cristiano Ronaldo. La palla sembra scivolare via altissima, a quasi tre metri d’altezza. Ma il portoghese si coordina e alza tutta la gamba, in una plastica rovesciata. L’impatto con il pallone è perfetto e spiazza completamente Buffon.

CRISTIANO RONALDO IN ROVESCIATA

I L C A L C I O#JuveReal pic.twitter.com/XC85SiNkZZ — Dani (@illatopositivo) 3 aprile 2018

ROVESCIATA CRISTIANO RONALDO, L’APPLAUSO DELL’ALLIANZ STADIUM

Il Real poi arrotonderà il punteggio e ipotecherà la qualificazione. Ma il pubblico bianconero riserva solo applausi per gli avversari, con un atteggiamento rassegnato ma sportivissimo. Certo, nei loro pensieri c’era tutto un altro finale. Di fronte a questi colpi di genio calcistici, però, c’è ben poco da fare.

Tutto lo stadium in piedi. Dal vivo è stato ancora più impressionante. #Ronaldo #JuveReal pic.twitter.com/PJZ4aeaUVY — Gianmarco Valenza (@gmvalenza) 3 aprile 2018

Alla fine, la cosa migliore da ricordare per il pubblico di fede bianconera sarà proprio questo applauso a un campione indiscusso. Nel 2008, a parti invertite, si registrò un episodio analogo: al santiago Bernabeu i tifosi del Real Madrid furono costretti ad alzarsi in piedi per omaggiare lo juventino Alessandro Del Piero, autore di una storica doppietta.

(FOTO: ANSA/ANDREA DI MARCO)