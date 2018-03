Emanuele Dessì ha fatto un selfie con Paola Taverna al Senato della Repubblica. La foto è stata scattata per celebrare l’elezione della senatrice di Roma a vicepresidente del Senato della Repubblica.

Emanuele Dessì è il candidato che Luigi Di Maio aveva promesso di espellere dopo che era emerso come il consigliere comunale di Frascati vivesse in una casa comunale dove pagava solo 7 euro al mese di affitto. Dessì aveva pubblicato un video su Facebook in cui ballava con Domenico Spada, arrestato per usura, e aveva rivendicato di aver picchiato per tre volte ragazzi di origini rumene sempre sul social media, altri elementi per i quali la candidatura del consigliere comunale di Frascati era diventata particolarmente problematica.

La promessa di espulsione è rimasta però lettera morta, a quanto si sa, ed Emanuele Dessì ha aderito al gruppo parlamentare del M5S al Senato della Repubblica senza che per ora ci sia notizia di provvedimenti disciplinari nei suoi confronti. Il selfie con Paola Taverna è stato ripreso anche dal Fatto Quotidiano di oggi, che nota come «Dessì sia sempre statato molto vicino alla senatrice, uno del suo giro. E così, ecco un bello scatto per festeggiare».