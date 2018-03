Papa Francesco ha detto a Eugenio Scalfari che l’inferno non esiste

Secondo quanto riportato nel colloquio avuto nella giornata di martedì dal fondatore di Repubblica Eugenio Scalfari con Papa Francesco, il pontefice avrebbe detto: «L’inferno non esiste: le anime che non si pentono semplicemente spariscono». Un’affermazione che, riportata in questo modo, avrebbe quantomeno un suono rivoluzionario (e del resto, sempre nello stesso colloquio, Francesco avrebbe confessato a Scalfari come questa definizione non gli dispiaccia). In realtà – ammesso che la questione sia stata posta in questi termini -, si tratta di un discorso molto complesso.

PAPA FRANCESCO INFERNO, IL PRECEDENTE DI SCALFARI

Quasi ci si potrebbe domandare se le parole attribuite da Eugenio Scalfari a Papa Francesco non siano piuttosto una proiezione del pensiero dello stesso giornalista sul dialogo avuto da Francesco. In effetti, qualche tempo fa – recensendo il volume di monsignor Vincenzo Paglia intitolato Il crollo del noi – Scalfari aveva già scritto questa frase: «Papa Francesco – aveva affermato il giornalista – ha abolito i luoghi di eterna residenza nell’Aldilà delle anime. La tesi da lui sostenuta è che le anime dominate dal male e non pentite cessino di esistere mentre quelle che si sono riscattate dal male saranno assunte nella beatitudine contemplando Dio. Questa è la tesi di Francesco ed anche di Paglia».

PAPA FRANCESCO INFERNO, I PASSAGGI IN CUI LO HA NOMINATO

Tuttavia, in passato, lo stesso Francesco aveva parlato dell’inferno come di un luogo fisico, non certo inesistente: «All’Inferno non ti mandano: ci vai tu, perché tu scegli di essere lì – aveva detto Francesco nel corso di una visita alla parrocchia di Santa Maria Madre del Redentore a Tor Bella Monaca nel 2015 -. L’inferno è volere allontanarsi da Dio perché io non voglio l’amore di Dio. Questo è l’Inferno. Va all’inferno soltanto colui che dice a Dio: “Non ho bisogno di Te, mi arrangio da solo”, come ha fatto il diavolo che è l’unico che noi siamo sicuri che sia all’inferno». Come dimenticare, poi, le violente invettive del pontefice argentino contro i mafiosi, quando – in più occasioni – nel corso di incontri pubblici con popolazioni e associazioni che vivono quotidianamente il problema della criminalità organizzata, il papa ha affermato con forza: «Mafiosi, convertitevi o finirete all’inferno».

PAPA FRANCESCO INFERNO, IL DIBATTITO SUL TEMA

Tentativi di «abolire» la figura dell’inferno e di legittimare questa abolizione erano stati fatti già in passato, travisando alcuni passaggi di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI. Ma anche in quei casi, la ricostruzione è stata completamente smentita. Detto questo, all’interno della Chiesa, il dibattito sulla fisicità dell’inferno è vivo, ma non c’è una posizione rivoluzionaria rispetto alla dottrina ufficiale che è stata affermata fino a questo momento. E in passato, discorsi in cui papa Francesco avrebbe affermato l’inesistenza dell’Inferno (addirittura in un presunto e inesistente Terzo Concilio Vaticano II) – diffusi da alcuni blog dall’autorità quantomeno sospetta – sono stati etichettati come bufale.

Ovviamente, Eugenio Scalfari è una firma autorevole. Ma il dubbio che questo passaggio di Papa Francesco sull’inferno sia stato in qualche modo frainteso può essere considerato legittimo.

(FOTO: ANSA/ANGELO CARCONI)