Pap Ratzinger morto? Ieri, intorno alle otto di sera, si è propagata in rete questa notizia. Ovviamente falsa. A parlarne è stato per primo Roma.it – Quotidiano del Lazio. Con un tweet, poi rimosso.

In pochi minuti si è scatenato il panico sui social:

Papa #Ratzinger è morto? — Gianfranco Paterniti (@paternitig) 27 marzo 2018

Questo il testo battuto dalla redazione:

Papa Ratzinger è salito al cielo. Il Cardinale che prese il posto di San Giovanni Paolo II, che era il teologo di Papa Wojtyla. Essere Papa dopo il Papa santo sembrava un compito difficilissimo. Il suo pontificato fu una riaffermazione della tradizione cattolica che non piacque ai relativisti che tendono a piegare la dottrina della Chiesa ai loro desideri. Gli scandali veri o provocati e le condizioni di salute lo costrinsero alle dimissioni. Un istituto non nuovo anche se non veniva usato da più di settecento anni. Molti cattolici nel mondo lo hanno amato anche se molti, non proprio cattolici lo hanno contestato.

27-03-2018 19:37

Qui la schermata dell’articolo

In realtà, proprio ieri pomeriggio, Papa Francesco, come fa in diversi occasioni, è andato a visitare Benedetto XVI per farli gli auguri di Pasqua. Nel mentre però la bufala è girata. E ha mandato nel panico diverse redazioni.

La notizia della morte di #Ratzinger è un fake, ma ha messo in subbuglio molte redazioni. — ROBERTO ZICHITTELLA (@ROBZIK) 27 marzo 2018

Alla fine di tutto ciò il quotidiano – che non è un fornitore di fake news, anzi tratta notizie locali – si è poi scusato con un post sui social: