Quanto costa Google Home?

In Italia arriva lo speaker Google Home, nuovo genio della domotica. Oggi, 22 marzo, Google Home e Google Home Mini figurano nel Google Store online, ma si può trovare anche presso rivenditori autorizzati come Unieuro.it. Dal 22 marzo ci si può iscrivere alla lista d’attesa con inizio distribuzione dei prodotti previsto il 27 marzo. Quanto costano? 149 euro per l’altoparlante originale, 59 euro per la versione ridotta.

COME ATTIVARE GOOGLE HOME E IL MINI

Dal 19 marzo si trova l’icona blu all’interno dell’app Google Assistente sui dispositivi Android. Tramite l’identificazione vocale è possibile, via app, impostare i vari dispositivi per calendario, musica in casa, accensione tv e altro ancora. Si possono configurare fino a sei dispositivi per prodotto.

Questa tipologia di dispositivo è disponibile in Italia, Giappone, Stati Uniti, Inghilterra, Canada, Australia, Francia e Germania. Solo negli Stati Uniti c’è anche il Google Home Max.

MARCHI E APP COMPATIBILI

Attenzione però: non tutti i dispositivi e i siti sono compatibili con questa modalità. Le app/prodotti/marchi compatibili in Italia sono: Spotify, Youtube, Mediaset TGCom24, Corriere della sera, Netflix, Raumfeld, Polk, Bang&Olufsen, Sky Tg24, RMC Sport Network, Radio Capital, Spotify, Google Play Musica, TuneIN, Philips Hue, TP-Link, Lifx, D-Link, Chromecast, Chromecast Audio, Philips, Sony, Xiaomi, Wemo.