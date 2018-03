Matteo Salvini ed Elisa Isoardi mano nella mano nei palazzi del potere, a casa di Silvio Berlusconi. È la foto pubblicata in esclusiva dal settimanale Diva e Donna nell’ultimo numero. Il leader della Lega e la sua compagna si sono recati nella residenza romana dell’ex premier, a Palazzo Grazioli, dove si tengono i vertici del centrodestra.

Per la Isoardi, 35 anni, ex modella e conduttrice tv, si tratta della prima attesa uscita da ‘first lady’ in pectore. Salvini si è presentato con il consueto stile pop, mentre la sua compagna, elegante, non ha rinunciato ad un look da grandi occasioni. Per le presentazioni ufficiali al leader di Forza Italia la conduttrice di Raiuno ha scelto giacca, scarpe col tacco e collana a doppio giro. A Palazzo Grazioli non c’era Zen, il cane della Isoardi, un barboncino grigio, stessa razza di Dudù, il più noto cagnolino di Francesca Pascale, la compagna di Berlusconi.

(Immagine della copertina di Diva e Donna)