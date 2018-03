No, il rinoceronte bianco non si è estinto

Le informazioni naturalistiche si rivelano spesso incomplete, o del tutto o parzialmente erronee. È quanto ricorda la pagina Facebook Scienze Naturali relativamente alla notizia diffusa ieri e oggi da agenzie di stampa, giornali e siti d’informazione dell’estinzione del rinoceronte bianco settentrionale. Nella riserva di Ol Pejeta Conservancy in Kenya, all’età di 45 anni è stato soppresso Sudan, nome dell’ultimo esemplare maschio ultimo di rinoceronte bianco settentrionale maschio rimasto al mondo. Qualcuno, riportando la notizia in maniera troppo semplicistica, ha raccontato che «il rinoceronte bianco è ufficialmente estinto» o ha parlato di morte dell’«ultimo maschio bianco della sua specie». Andrebbe fatta una importante precisazione.

Il rinoceronte bianco si è estinto? No, solo una sottospecie

Il rinoceronte bianco lato sensu non si è estinto e la sottospecie meridionale è fortunatamente ancora abbondante. Ad essersi praticamente estinta – come si legge nel messaggio molto condiviso su Facebook – «è la sottospecie Ceratotherium simum cottoni (‘Rinoceronte bianco settentrionale’ come correttamente battuto da alcuni media, sebbene quasi nessuno si sia preso la briga di specificare che si tratta di una sottospecie e non di una specie), mentre la specie Ceratotherium simum è minacciata (Near Threatened secondo la IUCN), ma fortunatamente in aumento e studi recenti ne hanno stimato la popolazione in oltre 20mila individui, quindi certamente non prossima all’estinzione». La pagina Scienze Naturali aggiunge che che l’altra sottospecie, C. simum simum o ‘Rinoceronte bianco meridionale’, è diffusa in Botswana, Kenya, Namibia, Sud Africa, Swaziland, Zambia e Zimbabwe.

(Foto Zumapress da archivio Ansa: un rinoceronte bianco settentrionale. Credit: Jan Husar/SOPA Images via ZUMA Wire)