Ieri Alessandro Cattelan ha ospitato per la sua trasmissione EPCC il medico Roberto Burioni. Il virologo del San Raffaele, dopo una intervista, ha partecipato a una divertente “pubblicità progresso” con il conduttore per sfottere gli espertoni sui social.

La gag recitava così: «Perché passare notti insonni sui libri e sprecare tempo e denaro per l’istruzione? Da oggi bastano 20 like e ognuno potrà tenere “lezioni di vita agli altri su argomenti di cui non sai assolutamente nulla”».

Peccato che i no vax non abbiano preso benissimo l’ospitata di Burioni nel programma. Così hanno attaccato Cattelan sul suo profilo Instagram e sulla pagina di EPPC.

Che scivolone invitare un personaggio del genere che offende bambini in malo modo… che immensa caduta di stile.

Mi spiace ma questa me la risparmio. (Ida) Burioni poteva anche risparmiarseli 30 anni di studio…

È sempre su fb ad offendere chi non la pensa come lui.vergognosa come persona e ancora di più come medico. (Alessia Veg) Intervista scandalosa e senza nozioni con il più grande incantatore ,Burioni, degli ultimi anni! Vergognati Cattelan e ricordati che sul tema vaccini non sai un ‘ emerita m…kia sei patetico….una delusione! (Gianluca)

Su Instagram Alessandro Cattelan ha replicato a diversi utenti: con molta gentilezza e comprensione.

(screenshot via @Chiari75, Twitter)