Intervistata dal settimanale Vanity Fair, Anna Tatangelo spiega perché si è lasciata definitivamente con Gigi D’Alesssio. “Lui non è l’uomo più grande, ricco e famoso con cui mi sono messa e che ho lasciato ora per i problemi economici. Sono sempre stata indipendente, ancora di più oggi, che con un minore sarei potuta rimanere dov’ero, e invece neanche chiedo il mantenimento ogni mese. E no, non siamo tornati insieme; abbiamo un figlio, insieme, quello sì: è normale dunque che ci vediamo, anche a pranzo la domenica. L’esistenza non è fatta di vittorie, ma di risultati. E separarsi non significa per forza di cose odiarsi“.

Tatangelo conferma di aver chiuso e di esser rimasta in buoni rapporti. “Non c’entrano terzi – ha dichiarato –. Litigavamo sempre più spesso, eravamo finiti ad andare a letto senza più dirci una parola, senza più darci neanche la buonanotte. E poi per il rumore. Gigi è il classico napoletano che vuole tutti intorno. Il salone era sempre pieno di gente. Cucinavo per 20/30 persone ma alla fine ho memoria di una sola vacanza veramente nostra, a Dubai, e le pizze mangiate a due si contano sulle dita di una mano. Così un giorno gli ho detto: ‘Vogliamo allontanarci un attimo e capire? Me ne vado’. E lui non mi ha fermata. Le donne provocano. E le prime notti qui sono state il panico assoluto. Volevo venisse a riprendermi sotto il palazzo. E invece s’è perso sul Raccordo anulare“.

Ora la cantante sta meglio. “Ci lega un bambino e un grande sentimento. Mi fa piacere che continui a parlare bene di me. Resta la persona più importante della vita, l’uomo che avrei voluto sposare e che, ancora, sposerei. Però i desideri che è andato a raccontare in tv avrei preferito sentirmeli dire in faccia. Il matrimonio? Non è arrivato, neanche dopo il divorzio. E per me era importante. Come un altro figlio. Io l’avrei cercato. Ce lo chiedeva anche Andrea (il figlio, ndr). Ma su una cosa così non si può navigare da soli. I remi sono due e se si pagaia solo da una parte, la barca gira su se stessa“.

Nessuna speranza, per ora, di tornare insieme. “Il distacco può aiutarci a sapere che cosa vogliamo veramente – conclude a Vanity Fair – una fine, una ripartenza. Ma per quest’ultima ci sarebbero delle condizioni. Non voglio più essere una persona scontata dentro casa. Un arredo che sta lì. Nel frattempo, grazie anche all’analisi, imparo piano a stare sola. Mi sono ripresa la mia musica. E intanto sui social, per un momento, la mia vera età: mi sono sempre dovuta mostrare più grande, come per essere all’altezza dell’uomo che amavo. Meritarmelo. Ora non devo più“.

(in copertina foto Aurore Marechal/ABACAPRESS.COM)