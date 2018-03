Whatsapp allunga a un’ora la possibilità di cancellare i messaggi

Messaggi di cui vergognarsi o semplici errori di battitura, Whatsapp ha voluto fare un regalo ai suoi utenti aumentando il tempo a disposizione per eliminare le proprie note o audio. Da oggi non sarà più sette minuti bensì un’ora, otto minuti e sedici secondi. L’opzione, inaugurata lo scorso ottobre, è stata inserita nell’ultima versione dell’applicazione (2.18.31).

La precisione di questo intervallo non è stata resa nota, resta il fatto che ci sarà più tempo per valutare ipotetiche gaffe. Nonostante il netto miglioramento, Whatsapp rimane ancora indietro rispetto ai suoi rivali non avendo attivato le conversazioni segrete, come invece ha fatto l’applicazione meno famosa Telegram.

A new WhatsApp for iOS update (2.18.31) is available on AppStore.

It is a bug fixes update, but it has the new “Delete for everyone” limit, that’s 1 hour, 8 minutes and 16 seconds.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 8 marzo 2018