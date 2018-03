Le foto di Filippo Magnini con Giorgia Palmas

Filippo Magnini e Giorgia Palmas stanno insieme? L’ex velina e il famoso nuotatore sono stati pizzicati da ‘Chi’. Sul numero in edicola da mercoledì, il settimanale diretto da Alfonso Signorini si parla della nuova liason, appena nata.

GIORGIA PALMAS E FILIPPO MAGNINI: FUGA ROMANTICA IN SVIZZERA

Magnini e Palmas, riporta ‘Chi’, sono stati visti prima a Milano, dove hanno pranzato insieme in un tavolo appartato, e poi in Svizzera per una cena romantica. Palmas è single dopo la relazione, di lunga durata, con l’inviato di ‘Striscia’ Vittorio Brumotti. Magnini si lascia invece alle spalle la difficile storia con la collega Federica Pellegrini.

