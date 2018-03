Coca-Cola revolution, sta per lanciare il suo primo drink alcolico di sempre

Potrebbe anche essere considerata una vera e propria rivoluzione silenziosa che parte, tuttavia, da un mercato ristretto. Ma siamo sempre nel campo delle sperimentazioni. Coca-Cola sta per lanciare in Giappone – secondo quanto anticipato dal Financial Times – la sua prima bevanda alcolica. Nei 126 anni di storia del grande marchio, infatti, non si era mai verificato che la tradizionale bibita gasata fosse miscelata con una bevanda alcolica.

LEGGI ANCHE > La bufala della Coca-Cola contaminata da HIV

COCA-COLA DRINK ALCOLICO, L’ESPERIMENTO

La piccola rivoluzione della Coca-Cola, quindi, partirà da un prodotto tipico dell’arcipelago dell’Estremo Oriente: si tratta del chuhai, una sorta di bevanda alcolica a base di acqua gasata, di un distillato conosciuto con il nome di shochu (una specie di grappa) e che viene aromatizzata con limone o lime. Insomma, un prodotto della tradizione giapponese entrerà a buon diritto tra i prodotti più commercializzabili all’interno del Paese.

Della portata dell’esperimento è ben consapevole il capo della Coca-Cola giapponese, Jorge Garduño: «Si tratta di una prova modesta – ha affermato – ma che dà la giusta dimensione di come stiamo cercando di sperimentare altre soluzioni rispetto al nostro core-business. Per il momento ci rivolgiamo a un settore molto specifico di mercato: non credo che nel resto del mondo da Coca-Cola ci si aspetti un prodotto come questo. Però possiamo provare a vedere che risultati avrà».

COCA-COLA DRINK ALCOLICO: COME ANDRÀ A FINIRE L’ESPERIMENTO?

Coca-Cola, nel resto del mondo, sta provando a proporre versioni diverse della propria ricetta tradizionale e segreta. In Italia, ad esempio, è arrivata anche la bevanda con la stevia, rivolta in modo particolare a un determinato tipo di target impossibilitato ad assumere zuccheri in grandi quantità. In altri Paesi ha provato a esportare aromi diversi, incrociando il gusto del pubblico. Ora, è stata abbattuta anche quella barriera psicologica dell’impiego dell’alcol: sarà davvero una svolta per il marchio?

(Credit Image: © Patrick Lefevre/Belga via ZUMA Press)