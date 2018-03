Tra i ministri del governo 5 stelle che ieri Luigi Di Maio ha presentato alla stampa figura anche la figlia di una persona che comparve nella lista P2 di Licio Gelli. A sostenerlo è La Stampa che parla del padre di Emanuela Del Re, indicata dal vicepresidente alla Camera come titolare del dicastero Esteri.

Ecco cosa riporta La Stampa in un pezzo a firma di Ilario Lombardo:

In fondo,cambiare idea non è reato. Lo avrà fatto anche Paola Giannettakis, criminologa in lizza per l’Interno, firmataria di un appello per il Sì alla riforma costituzionale. «Non è un problema» dicono dal M5S. Come non lo sarà sapere che Emanuela Del Re – che nel fanta-governo di Di Maio è agli Esteri – è figlia di Michele Del Re, avvocato-docente, che risulta nella lista della P2 di Licio Gelli. Nell’elenco dell’organizzazione massonica ritrovato nel 1981 risultava membro attivo, fascicolo numero 661. «Al tempo fu una caccia alle streghe – spiega ora lei a La Stampa -. Purtroppo si trovò coinvolto suo malgrado per un disguido».