Alvaro Vitali, l’attore celebre per la interpretazione di Pierino in svariati film degli anni settanta e ottanta, parteciperà al comizio finale di Andrea Putzu, che chiuderà la campagna elettorale del dirigente di Fratelli d’Italia. Andrea Putzu è candidato per il partito di Giorgia Meloni nella lista proporzionale delle Marche meridionali, in terza posizione.

Poche le chance di elezione, ma il consigliere comunale di Porto Sant’Elpidio, e consigliere provinciale di Fermo, ha deciso di chiudere in modo glorioso la sua campagna per la Camera dei Deputati. Dopodomani a Porto Sant’Elpidio Alvaro Vitali si esibirà prima del comizio di Andrea Putzu, che spiegherà perché gli elettori dovranno votare Fratelli d’Italia con l’aiuto di Pierino.

Nel manifesto, condiviso sulle pagine social del candidato di Fratelli d’Italia, Alvaro Vitali è ritratto vestito da Pierino mentre fa il classico gesto dell’ombrello. L’attore romano, dopo essere diventato molto famoso tra gli anni settanta e ottanta partecipando a numerosi film comici, ha subito un prolungato declino, sparendo dal grande schermo.

Alvaro Vitali aveva avuto una nuova ondata di visibilità quando era stato ingaggiato da Striscia la Notizia per fare la parodia di Jean Todt, il direttore generale e presidente della Ferrari che gli assomigliava.