Matteo Renzi ha detto il più classico degli errori sul congiuntivo durante l’intervista concessa ieri a Matrix. Nella trasmissione condotta da Nicola Porro, durante un dialogo acceso con il giornalista, il segretario del PD ha detto: «mi facci parlare» al posto del corretto «mi faccia parlare».

Un errore grammaticale piuttosto grave, che se fosse stato commesso da Luigi Di Maio o Alessandro Di Battista si sarebbe diffuso sui social media in modo repentino.

Finora l’epic fail grammaticale di Matteo Renzi non sembra aver suscitato la stessa curiosità online, visto che sul seguitissimo account Twitter di Nonleggerlo l’engagement prodotto dal tweet è relativamente contenuto. Il segretario del PD, che ha appena detto che non si dimetterà nel caso in cui il suo partito andrà male alle elezioni visto che il congresso si è appena svolto, sta inseguendo il M5S per avere più mandati tra Camera e Senato.

Renzi spera che il PD rimanga il primo gruppo parlamentare, con un sorpasso effettuato sui Cinque Stelle, che saranno sicuramente la lista più votata, grazie ai collegi uninominali e i seggi supplementari regalati dagli alleati della coalizione di centrosinistra che prenderanno una percentuale tra l’1% e il 3%. Chissà se anche il fantozziano «mi facci parlare» sia un tentativo voluto di inseguire Di Maio, che in questi anni si è distinto per un uso del congiuntivo piuttosto difficoltoso.

