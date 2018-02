«A morte le guardie»: a Roma targa di Aldo Moro imbrattata con la svastica | FOTO

Una scritta «A morte le guardie» con due svastiche ai lati è stata trovata stamattina, intonro alle 7, sulla base di cemento di una lapide commemorativa di Aldo Moro in via Stresa a Roma. Sul posto è intervenuta la polizia, che ora indaga sulla vicenda. Secondo quanto si è appreso, la targa era stata momentaneamente rimossa per lavori di restauro. Il Comune è intervenuto per la cancellazione delle scritte.

La targa di Aldo Moro a Roma imbrattata con la svastica e una scritta, le foto

Sfoglia la gallery >>

(Immagini da archivio Ansa)