Google ha corretto il tiro sullo stadio della Juventus come «cesso d’Italia»

Nei giorni scorsi cercare cesso d’Italia su Google Maps era diventato una sorta di scherzo virale. Un bug del sistema – probabilmente introdotto da qualche programmatore burlone – portava fatalmente all’individuazione sulla mappa dello stadio della Juventus, l’Allianz Stadium di Torino. La notizia si era rapidamente diffusa sui social network, condivisa in gruppi e pagine anti-juventine, ma anche su WhatsApp e gli altri servizi di messaggistica istantanea.

CESSO D’ITALIA GOOGLE, IL PRECEDENTE

Non era la prima volta che una cosa del genere si era verificata. Qualche anno fa – come si legge in un articolo del 2015 dal sito del TgCom24, in seguito anche dai quotidiani sportivi Corriere dello Sport e Tuttosport – il campo da gioco dei bianconeri era risultato di ricerca degli utenti intenzionati ad avere informazioni per la voce ‘Vai a cagare’.

CESSO D’ITALIA GOOGLE, LA CORREZIONE DEL BUG

Il bug del «Cesso d’Italia» è rimasto impunito per diverso tempo, visibile sia attraverso la navigazione da smartphone, sia attraverso quella da desktop. Tuttavia, da qualche ora, l’errore è stato corretto. La keyword «Cesso d’Italia» non è più rintracciabile su Maps (la parola ‘cesso’ viene automaticamente cassata) e l’Allianz Stadium è tornato ad avere la propria indicizzazione originaria.