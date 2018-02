Sanremo 2018, Ornella Vanoni riceve un premio ma non sa cosa sia | VIDEO

Una vita in vacanza è il titolo della canzone de Lo Stato Sociale arrivata seconda a Sanremo 2018. Ma potrebbe anche essere il personale status di Ornella Vanoni, sospesa tra sogno e realtà, in questa settimana di Festival. Non si smentisce mai la grandissima interprete, neanche quando deve ricevere un premio sul prestigioso palco dell’Ariston. Per qualche secondo ci è sembrata la caricatura magistralmente eseguita da Virginia Raffaele e non la vera Ornella Vanoni.

La classifica dei big è stata già parzialmente svelata. La canzone con Bungaro e Pacifico (Imparare ad amarsi) si è piazzata al quinto posto, fuori da un podio che avrebbe meritato. I conduttori del Festival stanno consegnando i premi assegnati dalle singole giurie. Quello come migliore interprete dedicato a Sergio Endrigo è proprio di Ornella Vanoni, che è chiamata a presentarsi sul palco.

Claudio Baglioni annuncia il momento con grande solennità e mostra la targa alla cantante. Lei, si guarda intorno un po’ spaesata e poi dice: «Grazie…è il premio di?». Ovviamente Baglioni replica l’intitolazione e il pubblico esplode in applausi e risate. La Vanoni è nota per la sua schiettezza e neanche in questa occasione si è smentita.

ORNELLA VANONI, GAFFE O TROLLATA DELL’ANNO?

Due le ipotesi: la sua battuta può essere la trollata dell’anno, con leggera venatura polemica per non aver ottenuto un premio ben più ambizioso (come a dire «se non mi avete fatto vincere la classifica generale, che mi premiate a fare?»); oppure può essere semplicemente una gaffe, dovuta all’ora tarda della premiazione e allo spirito libero della stessa Ornella Vanoni. Una cosa è certa: in un caso o nell’altro, c’è dell’eleganza in ogni suo gesto e in ogni sua parola.