Sanremo 2018: inizio col botto. Blitz di un uomo sul palco, Fiorello calma tutti

Un uomo è riuscito a salire sul palco del Festival di Sanremo. L’uomo ha cercato l’attenzione del pubblico rivolgendosi al sindaco di Sanremo. “É due mesi che cerco un contatto con il procuratore della Repubblica e con il Sindaco di Sanremo“, ha detto rivolgendosi al pubblico. A condurre in quel momento la kermesse c’era Fiorello. Il cantante ha mantenuto la calma e fatto qualche battuta (“Faccio il Pippo Baudo della situazione”) e cerca di tranquillizzare l’uomo che è stato poi portato via dallo staff. “Un tempo – ironizza Fiorello – salivano sulle gallerie. Adesso con me arrivano direttamente sul palco, io volevo intervenire e invece”.

