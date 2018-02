Foto della Boldrini decapitata, individuato l’autore: è un 58enne di Cosenza

La polizia postale ha individuato il responsabile del post contenente le minacce alla presidente della Camera Laura Boldrini pubblicato ieri su Facebook. Si tratta, secondo quanto si apprende, di un 58enne della provincia di Cosenza. Gli agenti stanno effettuando una perquisizione nella sua abitazione.

Foto Boldrini decapitata, individuato l’autore dopo la segnalazione

La comparsa dell’immagine choc della testa della Boldrini è stata denunciata ieri mattina dalla pagina Fb ‘I sentinelli di Milano’. La foto era accompagnata dal messaggio offensivo: «Sgozzata da un nigeriano inferocito, questa è la fine che deve fare così per apprezzare le usanze dei suoi amici». Un riferimento chiaro alla vicenda di Pamela Mastropietro, la ragazza 18enne che il 31 gennaio è stata uccisa e fatta a pezzi a Macerata. Su Facebook ‘I sentinelli di Milano’ hanno deciso di pubblicare anche il nome dell’autore del post con l’immagine: «Non crediamo – hanno scritto – sia più tempo come pratica da social di cancellare il nome e il cognome di chi scrive o pubblica cose così».

Foto Boldrini decapitata, la risposta: «Io non ho paura»

Anche la presidente Boldrini, in questi giorni impegnata in campagna elettorale per Liberi e Uguali, ha commentato l’immagine. «Io – ha detto a margine di un’iniziativa elettorale – pago ogni giorno il mio impegno contro le destre quando la mia testa viene decapitata in una fotomontaggio, che viene fatto circolare sulla rete, anche davanti agli occhi di mia figlia. Io lo pago ma non ho paura».

Foto Boldrini decapitata, le indagini

Già nella giornata di ieri i poliziotti del Cnaipic (Centro anticrimine informatico della Polizia) avevano individuato le tracce informatiche lasciate dall’autore del post e, grazie alla collaborazione di Facebook, hanno recuperato i dati necessari per identificare fisicamente il responsabile. L’autore del post risulta titolare di un profilo Facebook pieno di immagini violente, minacce e personaggi armati. Ad eseguire la perquisizione nella sua abitazione gli uomini della Digos e della Postale di Cosenza.

(Immagine dalla pagina Facebook ‘I sentinelli di Milano’)