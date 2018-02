Matteo Salvini ha chiesto biglietti gratis per vedere il Festival di Sanremo con Elisa Isoardi, e li ha ottenuti dal Comune ligure. Come scrive La Stampa nella sua edizione di Sanremo-Imperia, l’amministrazione comunale della città che organizza il festival canoro ha ricevuto la richiesta del leader della Lega per avere due accessi gratuiti alla platea del teatro Ariston.

Matteo Salvini sarà al Festival di Sanremo sabato prossimo, per assistere alla serata finale insieme a Elisa Isoardi. I due biglietti gratis chiesti da Salvini sono per la sesta fila, una posizione che dovrebbe consentirgli di non essere inquadrato dalle telecamere. In questo modo dovrebbe anche essere rispettata la par condicio che scatta durante la campagna elettorale. Ci saranno altre personalità politiche che assisteranno gratuitamente alla serata finale del Festival di Sanremo, come Giovanni Toti e alcuni assessori della regione Liguria. Il presidente della Liguria, uno degli esponenti più importanti di Forza Italia, è però invitato per ragioni istituzionali a differenza di Matteo Salvini.

Spetterà a lui, nella serata di venerdì, premiare il vincitore della sezione «Nuove Proposte». Il sindaco, gli assessori, e i consiglieri comunali di Sanremo hanno una dotazione gratuita di centinaia di biglietti, che offrono per finalità istituzionali. Matteo Salvini ha fatto questa richiesta al comune di Sanremo come scrive La Stampa, e vedrà la serata finale del Festival insieme alla sua compagna Elisa Isoardi. Il leader della Lega era andato anche al concerto di Vasco Rossi al parco di Modena insieme alla fidanzata.

Foto copertina: ANSA/ALESSANDRO DI MEO