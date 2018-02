La gaffe del Tg4: «Addio a Azeglio Ciampi, ct delle notti magiche»

«Addio a Azeglio Ciampi, ct delle notti magiche». È la gaffe del Tg4 in un servizio mandato in onda ieri per dare notizia della morte dell’ex commissario tecnico della Nazionale di calcio Azeglio Vicini. L’errore di distrazione – il nome dell’allenatore sostituito da quello dell’ex presidente della Repubblica – è spuntato nel corso dell’edizione serale del telegiornale Mediaset e non è sfuggito al pubblico. «Il Tg4 con o senza Emilio Fede resta inarrivabile», «Al Tg4 sono un davvero un passo avanti», sono alcuni dei messaggi ironici postati su Twitter, dove è stato caricato anche un video.

Tg4 di stasera: “Addio a Azeglio CIAMPI, ct delle notti magiche”. Vojo morì @nonleggerlo pic.twitter.com/s4tmMxAzw3 — Gisella Ruccia (@gisellaruccia) 31 gennaio 2018

Il tg di Rete 4 dà il suo addio ad Azeglio Ciampi. pic.twitter.com/dt2u4a01i0 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) 31 gennaio 2018

(Immagine da video del Tg4)