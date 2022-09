La suggestione di Apple per i diritti tv della Serie A

Che ci possa essere, effettivamente, una vera rivoluzione per quanto riguarda i diritti televisivi in Serie A? Se la prima parte di questa innovazione è stata già avviata, dopo la trasmissione in streaming degli eventi sportivi grazie alla totale esclusiva di Dazn, il prossimo passaggio potrebbe effettivamente essere quello di un vero e proprio salto in una dimensione globale grazie a un futuribile ruolo di Apple. Al momento, sembra essere soltanto una suggestione; tuttavia non è da sottovalutare l’interlocuzione che il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha avuto nella giornata di ieri con il CEO di Apple Tim Cook, arrivato in città per ricevere una laurea honoris causa (evento che Giornalettismo ha seguito).

Apple e diritti tv, una partita possibile?

Le conversazioni con uomini d’affari del presidente del Napoli sono sempre a tutto tondo. Possibile che siano stati toccati diverse tematiche legate alla squadra di calcio; ma è altrettanto possibile, ed è questa la versione maggiormente accreditata, che De Laurentiis – in quanto uomo di grande peso all’interno degli equilibri della Lega Calcio – abbia esplorato con Tim Cook la possibilità che Apple TV possa giocare un ruolo nella partita della trasmissione dei diritti televisivi della Serie A. Di certo, si tratterebbe di una possibilità futura visto che – almeno per quest’anno e per l’anno successivo – l’esclusiva è al momento appannaggio di Dazn.

Apple TV ha già avuto esperienze di acquisizione dei diritti di grandi eventi sportivi da trasmettere in streaming. È successo, ad esempio, con la MLS. Ed è noto a tutti che Aurelio De Laurentiis preferirebbe una gestione diversa dei diritti televisivi della Serie A (è stato uno dei promotori dell’idea di un canale tematico della Lega e chissà se in questo le tecnologie di Apple non possano avere un ruolo). Chissà se la laurea ad honorem di Tim Cook non sia stata l’occasione opportuna per iniziare una vera interlocuzione su questo tema.