L’origine del casino che i Democrats hanno combinato in Iowa è un’app non testata

Potrebbe esserci una applicazione utilizzata per il voto in Iowa alla base del fallimento del caucus democratico del 3 febbraio nello Stato dal quale, tradizionalmente, sono partite le primarie del partito democratico. Secondo alcune fonti che hanno parlato con il New York Times, chiedendo di restare anonime perché non autorizzate a dare informazioni, l’app utilizzata per organizzare la votazione del caucus in Iowa non era stata adeguatamente testata su una base più ampia come può essere quella di uno stato USA.

App Iowa, l’origine del problema alle primarie democratiche

Inoltre, sempre la stessa fonte ha affermato che l’apparato democratico avrebbe preferito l’utilizzo di questa applicazione a un’altra che era stata proposta e che si basava sul voto telefonico da parte degli avanti diritto. Tuttavia, questa ricostruzione è stata smentita da alcuni vertici Democrats, che hanno sottolineato come non ci sia stato nessun crash da parte dell’applicazione, così come negano qualsiasi attacco hacker che abbia potuto ritardare lo scrutinio.

I dati, secondo il partito, sono a disposizione dei comitati elettorali dei concorrenti, ma ci vorrà soltanto più tempo per il loro conteggio manuale. Questa ricostruzione da parte dei vertici Dem, però, cozza con le testimonianze di alcuni rappresentanti dei caucus, che hanno lamentato lunghissimi tempi di attesa per esercitare il loro diritto di voto. Addirittura, il presidente della contea di Story ha riferito di aver atteso oltre un’ora per comunicare il risultato del caucus, mentre quello della contea di Humboldt ha sottolineato un ritardo di circa 30 minuti.

App Iowa scarsamente testata prima delle elezioni

Nel frattempo, ancora non si hanno a disposizione dati ufficiali su questa prima, deleteria tappa delle primarie democratiche. Gli esperti informatici hanno ammesso che utilizzare un’app scarsamente testata nel bel mezzo delle elezioni, senza aver fatto delle prove su larga scala in precedenza è stato un azzardo. Che ha letteralmente seminato il panico all’interno dell’establishment democratico.