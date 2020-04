Le regole per l’App Immuni: non sarà obbligatoria e i dati verranno cancellati entro il 31 dicembre 2020

L'App Immuni non sarà obbligatoria e non accadrà nulla ai cittadini che non la utilizzano

I cittadini potranno scaricarla volontariamente, senza alcun obbligo o vincolo. Inoltre, i dati rimarranno nel sistema fino alla fine dell’emergenza sanitaria o, al massimo, fino al 31 dicembre 2020. Sono queste le due linee guida che emergono dalla bozza del decreto sull’App Immuni che sarà discusso dal Consiglio dei Ministri. Il documento, firmato dal Ministro di Grazia e Giustizia Alfonso Bonafede, doverebbe chiarire – qualora venisse approvato dal CdM senza modifiche – i paletti all’interno dei quali si snoderà l’utilizzo di questo sistema di contact tracing che ha come obiettivo quello di monitorare i contagi in Italia.

L’articolo 6 del decreto che sarà discusso in Consiglio dei Ministri recita: «L’utilizzo dell’applicazione e della piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali effettuato ai sensi al presente articolo sono interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, ed entro la medesima data tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi».

App Immuni, la bozza del decreto

Oltre alla questione dei dati che, dunque, dovrebbero essere cancellati non appena sarà dichiarata cessata l’emergenza sanitaria e – in ogni caso – con il limite masso indicato nella data del 31 dicembre 2020, c’è anche quella della non obbligatorietà di scaricare e utilizzare l’App Immuni per i cittadini italiani: «Non comporta alcuna limitazione o conseguenza in ordine all’esercizio dei diritti fondamentali dei soggetti interessati ed è assicurato il rispetto del principio di parità di trattamento».

No all’obbligatorietà

Nello stesso documento, si spiega che dovrà essere fornita ai cittadini che decideranno di utilizzare l’App Immuni una guida dettagliata sul come si utilizza l’applicazione, quali sono i dati che verranno tracciati attraverso il contact tracing, le funzionalità previste e le operazioni di trasparenza.