A Torino, Appendino non riapre bar e ristoranti dal 18

Troppo rischioso farlo subito, senza essersi assicurati che tutti gli esercenti abbiano assimilato le linee guida anti-coronavirus individuate dalle regioni per le riaperture anticipate di bar e ristoranti dal 18 maggio. Così il sindaco di Torino Chiara Appendino stabilisce che non ci saranno apertura bar Torino e ristoranti a partire da lunedì, ma che sarà necessario qualche giorno in più per riprendere le attività.

Apertura bar Torino, per Chiara Appendino non sarà possibile dal 18 maggio

La decisione del sindaco di Torino, comunicata a Sky Tg 24, dimostra una volta di più quanto sarà difficile avere un’idea complessiva della fase 2 in Italia, dopo la decisione del consiglio dei ministri di ieri di dare mandato agli enti locali per decidere sulle riaperture di bar, ristoranti e locali al servizio della persona. Tuttavia, la prima cittadina del capoluogo piemontese evidenzia come ci saranno procedure più snelle per i gestori di bar e ristoranti e come le istituzioni del territorio andranno incontro agli imprenditori del settore.

«Per i bar e i ristoranti – ha detto Chiara Appendino – prevediamo la gratuità dei dehor e una procedura velocissima per ottenere lo spazio pubblico attraverso un’autocertificazione, in modo da avere minori costi e più spazi. Bisogna dare fiducia alle nostre imprese, se no è difficile che possano riaprire».

Dunque, il comune di Torino mette in campo una strategia molto precisa sulle riaperture: no al via libera da lunedì, sì all’organizzazione più capillare nei giorni successivi per permettere agli esercenti di godere di alcune agevolazioni, in sicurezza e con chiarezza in merito a norme e a eventuali sanzioni.