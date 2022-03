Anziani in vacanza: consigli e mete suggerite

L’Italia, non è un segreto, è nota per la longevità dei suoi abitanti. Questo, unito al calo delle nascite degli ultimi anni, ha come conseguenza la presenza di un gran numero di persone appartenenti alla terza età. Anche queste ultime, ovviamente, hanno diritto a concedersi una vacanza quando possibile. L’obiettivo, nell’organizzare un viaggio per uno o più anziani, dovrebbe essere quello di pianificare un soggiorno rilassante nella massima sicurezza, sia che coinvolga familiari o un gruppo di amici. Ecco alcuni suggerimenti per vacanze a misura di anziano.

La scelta della destinazione: quali fattori prendere in considerazione?

Chi desidera regalare una bella vacanza ai propri genitori anziani dovrebbe innanzitutto valutare, tra le mete possibili, quelle situate a una distanza non eccessiva dal luogo di residenza. Soprattutto al cospetto di un’età particolarmente avanzata, meglio evitare lunghi viaggi, poiché potrebbero provocare stress e affaticamento fisico. Altri elementi da non sottovalutare sono il clima e la temperatura, in particolare se le vacanze avverranno in estate. Ideale sarebbe una località caratterizzata da clima mite. Risulta utile anche informarsi in merito alla velocità di adattamento ai cambiamenti di chi viaggia. Diverse persone incluse nella cosiddetta terza età, anche se ormai in grado di navigare in internet senza problemi, necessitano di qualche giorno per familiarizzare con gli ambienti. Ecco per quale motivo sono da preferire soggiorni di almeno 7 giorni.

Dal Nord al Sud Italia: le mete ideali per la terza età

Diversamente da quanto accade per giovani e adulti, trattandosi di persone anziane, in estate non è necessario selezionare una meta turistico-balneare di grande richiamo. Certamente apprezzati, invece, sono i piccoli borghi marinari e i numerosi golfi costieri della nostra penisola. Per gli spostamenti, è sufficiente scegliere un mezzo comodo come il treno, che consente di raggiungere qualsiasi luogo. Cosa c’è di meglio di una passeggiata tra le piccole viuzze, in cui rivivere per qualche attimo secoli di storia? Non è un caso che sempre più tour operator siano ormai abituati a offrire soluzioni su misura. I residenti si sono organizzati, proponendo sia corsi di ginnastica che laboratori. Se chi ama esplorare il territorio ha l’occasione di prendere parte a itinerari guidati, non mancano neppure momenti di aggregazione sociale e altri dedicati al relax. Dal nord al sud Italia le opzioni disponibili sono molteplici. Comano Terme, situato nella provincia di Trento, è un paesino conosciuto per il suo centro benessere. Se l’idea è di soggiornare nel centro Italia, è la Toscana a offrire, nei borghi medievali, chiese e musei, affiancati da palazzi storici straordinari. Dal Monte Pisanino alle Alpi Apuane, i suoi luoghi naturali sapranno sorprendere al pari dei piatti della cucina tipica. Altrettanto interessante è lo “sperone d’Italia”, ossia la Puglia. Le spiagge del Gargano e del Salento sono conosciute in tutto il mondo. Splendidi sono Rodi Garganico, Peschici, Varano, Vico del Gargano e Vieste. E il Salento? Come non citare i villaggi di Marina di Ugento e Porto Cesareo?

Strutture e servizi

Anche anziani autosufficienti, data la loro età, non riescono a evitare gli acciacchi; la “tutela” della salute è una priorità anche in vacanza. Una buona idea in proposito consiste nell’optare per una struttura ricettiva in grado di offrire servizi ad hoc, affiancati da spazi destinati al benessere, e al rilassamento, della terza età. Una camera di hotel dovrebbe risultare comoda, arredata con semplicità e, se la persona non ama mangiare in compagnia, dotata anche di un piccolo angolo cottura. Per quanto concerne un soggiorno estivo, meglio lasciar perdere strutture che si trovano troppo fuori mano, o che dispongono di camere poste a una distanza non indifferente l’una dall’altra. L’accessibilità e la sicurezza meritano sempre la massima attenzione.

Dopo una vita dedicata al lavoro, ai figli e ai nipoti (in qualche caso anche ai pronipoti), è giusto prendersi del tempo per se stessi. Fortunatamente, l’Italia non ha problemi nel proporre mete che ben si adattano ai viaggiatori anziani. Dalle destinazioni immerse nella natura, contraddistinte da scenari incantevoli, alle città d’arte, fino ai borghi sospesi nella storia, una vacanza sarà il giusto riconoscimento.