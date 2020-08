Tajani si smarca dalle polemiche di Salvini e Meloni: «Inevitabile la scelta del governo sulle discoteche»

C’è chi legge il testo delle ordinanze e chi, invece non le legge (o fa finta di non averle lette) e lancia la solita propaganda politica. Il caso delle discoteche chiuse (che non sono state chiuse) fa emergere una visione differente all’interno del Centrodestra. Da una parte troviamo Salvini e Meloni che hanno lanciato strali contro il governo solleticando i mal di pancia dei loro elettori; dall’altra c’è Antonio Tajani (Forza Italia) che sembra dare una versione meno tragica, appoggiando la scelta del Ministero della Salute.

I leader di Fratelli d’Italia e Lega, come al solito, hanno messo sul piano della bilancia la questione dei migranti. Il vice di Berlusconi, invece, ha voluto sottolineare come la decisione dell’esecutivo di vietare le attività di ballo all’interno dei locali (ma anche dei lidi e degli stabilimenti) sia stata razionale, proprio basandosi sui dati della curva dei contagi delle ultime due settimane.

Antonio Tajani si dissocia dalle polemiche di Salvini e Meloni

Prima del riferimento al Mes, Antonio Tajani ha scritto: «Bisogna mantenere la calma e avviare una fase di tamponi a tappeto. La chiusura dei locali notturni è risultata inevitabile per i troppi giovani contagiati insieme alle loro famiglie. È necessario utilizzare le mascherine e mantenere il distanziamento in ogni occasione». Insomma, un invito ai più giovani, e non solo, a mantenere comportamenti consoni all’emergenza che non è superata, con tanto di chiusura dei locali notturni come inevitabile conseguenza.

L’ordinanza sulle discoteche

Ovviamente, come abbiamo già spiegato, l’ordinanza firmata dal Ministro Speranza non prevede la chiusura delle discoteche e dei locali, ma solo il divieto delle attività del ballo all’interno o all’aperto. Tale attività, infatti, è ritenuta come possibile fonte di nuovi contagi. Al netto di tutto ciò, il pensiero di Tajani è molto diverso rispetto a quello dei suoi colleghi di coalizioni.

