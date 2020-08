Antonio Conte e i dubbi sul futuro: «Idee diverse tra me e l’Inter». Allegri in pole per la panchina

Antonio Conte e l’Inter, un matrimonio che sembra essere giunto al capolinea. L’Europa League persa contro il Siviglia, nella finale giocata a Colonia, è solo l’ultimo tassello di un rapporto, quello tra l’allenatore salentino e la dirigenza nerazzurra, che non è mai sbocciato completamente. Il divorzio appare ormai inevitabile, e anche le parole di Conte al termine della partita non lasciano molti dubbi: a settembre, sulla panchina dell’Inter, si siederà un nuovo allenatore.

«Adesso noi dobbiamo rientrare a Milano, ci prenderemo un paio di giorni di vacanza. A mente fredda ci incontreremo, si farà una disamina della stagione e di tutto, in maniera molto serena», ha detto Antonio Conte ai microfoni di Sky Sport a fine gara. «Cercheremo di pianificare il futuro dell’Inter, con o senza di me. È stata una stagione molto dura sotto tutti i punti di vista, va presa la decisione migliore per il bene dell’Inter, con la massima cordialità. Non c’è astio, ci sono delle vedute che possono essere diverse. Per me è stata un’annata bellissima, ringrazio chi mi ha dato l’opportunità di fare un’esperienza bellissima. Ne è valsa la pena e ringrazierò sempre la società, ringrazierò Marotta, Ausilio, le persone che mi hanno scelto. Il mio punto di vista lo dirò a mente fredda, per costruire qualcosa d’importante ci vuole armonia. Penso di aver dato tanto e ricevuto tantissimo, da questo punto di vista sono molto contento. Però alcune situazioni che ho vissuto quest’anno non mi sono piaciute. Ho anche una famiglia e devo capire se la mia priorità resta il calcio, perché a tutto c’è un limite e devo capire il mio dove arriva. Non voglio che venga intaccata anche la mia vita privata. Ma senza alcun rancore, ve l’assicuro. È stato un percorso bello ma tosto, sotto tutti i punti di vista. Non faccio nessuna marcia indietro, se si potrà migliorare lo faremo, altrimenti vedremo. So che non voglio passare un’altra annata in questa maniera, è giusto che il presidente Zhang faccia le sue valutazioni anche in base a ciò che gli dirò», ha detto Conte.

Parole che sanno di addio. E per il futuro sulla panchina dell’Inter è già iniziato il toto-nome, con Massimiliano Allegri che sembra essere in pole.