La candidata M5S in Puglia si ribella a Conte: «Non chiedetemi di piegare la testa, piuttosto tagliatemela»

Il ticket giallorosso in Puglia ha trovato già le prime difficoltà. Dopo l’appello di Giuseppe Conte a Pd e Movimento 5 Stelle di trovare un candidato unico per le Regionali, con il tentativo di riproporre l’alleanza al governo anche a livello locale, la candidata penstastellata Antonella Laricchia non ci sta e pubblica sulla sua pagina Facebook un post polemico contro quel suggerimento. Insomma, l’invito all’unità per non disperdere voti alle prossime Regionali del 20/21 settembre (in cui il Centrodestra, in buona parte di esse, parte con i favori del pronostico), si è già inceppato.

«La mia presenza non è scontata, chiaramente sono sacrificabile in ogni momento, se qualcuno lo decide dall’alto – scrive Antonella Laricchia su Facebook -. Ma non chiedetemi di piegare la testa, piuttosto trovate il coraggio di tagliarla, se volete salvare la mala politica di Emiliano e Fitto, perché finché non sarò rimossa da questo ruolo che mi è stato attribuito, andrò avanti a guidare questa opportunità di cambiamento».

La candidata pentastellata, dunque, non farà alcun passo di lato. A rimuoverla dalla candidatura ora potrà essere solamente una decisione dall’alto, per mero opportunismo elettoral-politico.

Antonella Laricchia non rinuncerà alla sua candidatura in Puglia

La mossa di Conte, dunque, non ha avuto gli aspetti sperati. Almeno in Puglia. Mentre in altre Regioni – e anche in alcuni comuni in cui è previsto il voto a settembre – le candidature sono ancora in discussione e si potrebbe arrivare a una convergenza tra Pd e Movimento 5 Stelle come estrema ratio per non disperdere voti, dal tacco dello Stivale arriva il primo forte no a questa idea.

Appoggio M5S a Emiliano?

Ma Antonella Laricchia è conscia che il suo destino sia quasi segnato e che la sua candidatura – avviata con una campagna elettorale già molto fremente sui social, sottolineando speso e volentieri le cattive gestioni dei suoi due principali rivali in Puglia – sarà cancellata dal Movimento 5 Stelle. I pentastellati e il Pd potrebbero trovare l’accordo sull’appoggio univoco al presidente uscente Michele Emiliano.

