Tim e Telsy si inseriscono nella disputa su Kaspersky e lanciano un «antivirus made in Italy»

Una coincidenza storica? Mentre un decreto del governo ha chiesto ai 2200 enti pubblici che lo utilizzavano di sostituire l’antivirus Kaspersky come esercizio di prudenza visti i venti di guerra anche cyber che stanno soffiando in Ucraina (l’elemento della guerra ibrida è un tema che abbiamo affrontato più volte), arriva la notizia del lancio – da parte di Tim e Telsy – di un antivirus avanzato. Il claim scelto dalle aziende per l’ingresso in commercio del prodotto insiste molto sul fatto che il software antivirus sia «made in Italy».

Antivirus made in Italy, la scelta di Tim e Telsy

Telsy è una società del gruppo TIM che si occupa da sempre di cybersicurezza e di sistemi di crittografia avanzati. La previsione di lancio del prodotto vede come orizzonte il mese di maggio. Stando alle parole della compagnia, l’antivirus si orienterà sicuramente verso i clienti business e – questo è un dato estremamente rilevante che si può leggere tra le righe del comunicato stampa – verso la pubblica amministrazione. Come già detto, questa fetta di mercato al momento è alla ricerca di una soluzione solida, visto che il decreto Ucraina del 19 marzo (rispondendo a una esigenza sollevata dal sottosegretario con delega ai servizi Franco Gabrielli), ha di fatto tagliato fuori Kaspersky dai 2200 enti che si citavano all’inizio e che utilizzavano correntemente il sistema antivirus.

«Progettato, sviluppato e gestito in Italia, il nuovo sistema di Endpoint Protection garantisce funzionalità di anti-virus, anti-malware, anti-spyware e anti-ransomware – si legge nel comunicato stampa di Tim -. La nuova soluzione, disponibile da maggio, è il risultato del lavoro di esperti specializzati nella cybersecurity, del Telsy Incident Response Team e della grande esperienza maturata negli anni dall’azienda del Gruppo nella realizzazione di prodotti e servizi per la sicurezza delle informazioni e delle comunicazioni».