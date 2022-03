Anonymous è di nuovo “entrato” nella tv russa per mandare in onda le scene della guerra

Mentre la Russia, venerdì, ha approvato una legge che punta a punire con pene fino a 15 anni di carcere chi dovesse diffondere presunte “fake news” sull’esercito russo (prevedendo punizioni anche per chi gettasse semplicemente discredito sui soldati impegnati nell’invasione ucraina), Anonymous ha provato a controbilanciare la situazione e, nella giornata di ieri, ha preso ancora una volta “possesso” delle televisioni e di alcuni servizi di streaming presenti in Russia. Non è la prima volta che accade dall’inizio della guerra: anche qualche giorno fa, il collettivo di hacktivisti aveva mandato in onda delle immagini patriottiche ucraine accompagnate da una nota canzone di un artista del Paese. Nelle ultime ore, invece, il tentativo è stato ancora più significativo: mentre il popolo russo vive la situazione del conflitto in una sorta di bolla informativa creata dall’amministrazione di Vladimir Putin, Anonymous ha deciso di mostrare il “vero volto” della guerra, mandando in onda immagini di bombardamenti e di distruzione del territorio.

Anonymous TV in Russia: immagini del conflitto nelle televisioni locali

JUST IN: The hacking collective #Anonymous today hacked into the Russian streaming services Wink and Ivi (like Netflix) and live TV channels Russia 24, Channel One, Moscow 24 to broadcast war footage from #Ukraine. #TangoDown #OpRussia pic.twitter.com/2V8opv7Dg9 — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) March 6, 2022

I media coinvolti sono stati i canali televisivi Russia 24, Channel One, Moscow 24 e i servizi di streaming Wink e Ivi, piattaforme russe che cercano di riprendere i servizi offerti da Netflix anche in Russia. La rivendicazione del collettivo di hacktivisti è arrivata nella tarda serata di ieri e ha subito incontrato l’apprezzamento di tutta la comunità di Anonymous che ha ripetutamente rilanciato l’azione. Anche attraverso questi timidi tentativi di intrusione, si cerca di far comprendere quanto la narrazione ufficiale dei media russi sia lontana rispetto a quella che è la realtà.

FOTO: Un frame del video con cui Anonymous ha annunciato di aver trasmesso immagini di guerra sulla tv russa