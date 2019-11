Il viceministro Anna Ascani prenderà provvedimenti conto il prof che intimidisce gli studenti che manifestano con le sardine

Si aspettava una reazione politica dopo quello che è diventato, nella giornata di oggi, un vero e proprio caso sui social network. Si tratta di un docente, Giancarlo Talamini Bisi, che insegna storia e materie letterarie nei licei che, con un post su Facebook, aveva minacciato di dispensare voti bassi agli studenti che avessero partecipato alla manifestazione delle Sardine a Fiorenzuola nella giornata del 24 novembre. La reazione è arrivata dalla viceministra dell’Istruzione Anna Ascani.

LEGGI ANCHE > Le polemiche sul prof che se becca uno studente alla manifestazione delle sardine ‘gli fa vedere il 6 col binocolo’

Anna Ascani dice che ci saranno provvedimenti contro il prof di Fiorenzuola

In modo particolare, il professore aveva scritto: «Io sarò presente. Cari studenti, se becco qualcuno di voi, da martedì cambiate aria: nelle mie materie renderò la vita un inferno. Vedrete il 6 col binocolo e passerete la prossima estate sui libri. Di idioti in classe non ne voglio. Sardina avvisata…». Una posizione che non può essere accettabile per un docente che dovrebbe per prima cosa avere cura della libertà di pensiero e di espressione degli studenti.

Per questo motivo, la viceministra dell’Istruzione Anna Ascani, in quota Partito Democratico, è intervenuta sui social network, auspicando un provvedimento serio per il docente che ha utilizzato questa forma di intimidazione contro i suoi alunni a Fiorenzuola: «Grave il comportamento di Giancarlo Talamini Bisi – ha scritto Anna Ascani sui social network -, un insegnante che offende e minaccia gli studenti che vorrebbero partecipare alle piazze delle sardine. Mi attiverò affinché si prendano provvedimenti. Nessuno può essere discriminato per le proprie idee, tantomeno nella scuola».

Grave il comportamento di Giancarlo Talamini Bisi, un insegnante che offende e minaccia gli studenti che vorrebbero partecipare alle piazze delle #sardine. Mi attiverò affinché si prendano provvedimenti. Nessuno può essere discriminato per le proprie idee, tantomeno nella #scuola pic.twitter.com/nPJRGebOyK — Anna Ascani (@AnnaAscani) November 23, 2019

Da più parti sono state sollecitate iniziative da prendere nei confronti del docente e sono tanti coloro i quali hanno richiesto un intervento diretto del ministro Lorenzo Fioramonti. Al momento, però, l’unica reazione da viale Trastevere è quella della viceministra del Partito Democratico.

FOTO: ANSA/MASSIMO PERCOSSI