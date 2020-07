Il deputato Andrea Ruggieri risponde a Giornalettismo: «Non insulto il venditore di rose, ci gioco» | VIDEO

«Diffidate sempre di chi non fa una battuta e ricordatevi che il politicamente corretto è solo ipocrisia e spesso il contrario della buona educazione, quella vera». Ha chiuso così il suo video di risposta a Giornalettismo il deputato di Forza Italia Andrea Ruggieri. Questa mattina vi avevamo parlato delle sue Instagram Stories romane, che lo immortalavano mentre scherzava con Babù, un venditore di rose originario del Bangladesh, a proposito dei contagi da coronavirus che stanno coinvolgendo la comunità bengalese in Italia.

LEGGI QUI PER APPROFONDIRE > Il video del deputato di Forza Italia Ruggieri con il venditore di rose bengalese: «Sei infetto»

Andrea Ruggieri risponde a Giornalettismo

Secondo il deputato, il nostro articolo era un po’ troppo moralistico e fuori luogo: «Ragazzi, si scherza – ci ha spiegato Andrea Ruggieri -. Io non insulto il venditore di rose come sembra, invece, leggendo il vostro titolo, io ci gioco. E lui che, peraltro, è un grandissimo personaggio, è un mio complice non vittima. Ho tanti difetti, ma nessuno, neanche il peggiore dei miei detrattori, mi ha mai addebitato quello di essere maleducato e ignorante. La mia è ironia, che serve a far accettare dei personaggi, avvicinarli a chi mi segue e, con questo, distendere con una risata tensioni eccessive».

Il deputato di Forza Italia ha fatto molti esempi di scherzi via social network, sia con conoscenti italiani, sia con conoscenti stranieri. «I miei 16mila followers su Instagram lo hanno sempre capito – ha spiegato -, come mai voi non lo capite?». Alla fine, ci riserva anche un piccolo colpo di teatro, quando «il mitico Luis» irrompe nell’inquadratura e gli dà scherzosamente del razzista.