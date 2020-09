Masiello non sarebbe positivo al coronavirus

Era diventato, suo malgrado, il simbolo della notizia delle ulteriori 12 positività in casa Genoa dopo la partita contro il Napoli e dopo che, nel week end, erano stati accertati i casi di Perin e di Schone. Andrea Masiello, in base a un primo elenco di calciatori positivi fornito dal Genoa al Napoli, non sarebbe tra quelli positivi. La sua fotografia, tuttavia, campeggiava su tutti i principali quotidiani sportivi (noi abbiamo scelto di condividere la prima pagina della Gazzetta dello Sport) per il suo incontro molto ravvicinato – a fine partita – con Victor Osimhen, nuovo acquisto del Napoli.

LEGGI ANCHE > In un giorno, il Genoa ha rilevato altri 12 calciatori positivi

Masiello negativo al coronavirus, ma la sua foto oggi campeggiava su tutti i giornali

A riportare la notizia è il giornalista napoletano Carlo Alvino, da sempre molto informato in relazione alle news che arrivano dalla società. Secondo il cronista, infatti, il nome del difensore del Genoa non comparirebbe all’interno della lista che il Genoa ha fornito al Napoli sulle possibili positività riscontrate nella giornata di ieri.

I tifosi del Napoli hanno accolto con sollievo questa notizia, anche se si tratta di un riscontro ancora troppo parziale rispetto a quello accaduto. La grande mole di calciatori coinvolti (8 sui 12 tesserati coinvolti sono atleti), infatti, non può escludere a priori contagi singoli. Insomma, non basta il fatto che Masiello sia negativo al coronavirus per certificare automaticamente il fatto che anche Osimhen, entrato a stretto contatto con lui in un accenno di rissa a fine partita, possa essere a sua volta negativo.

La notizia, tuttavia, rende giustizia al calciatore del Genoa che questa mattina è stato automaticamente – e implicitamente – associato al contagio. L’immagine scelta dai principali quotidiani sportivi è stata di pessimo gusto: il coronavirus non è mai una corsa all’untore. Non doveva esserlo, a maggior ragione, neanche in questo caso.