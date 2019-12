Parla il compagno di Giorgia Meloni: «Ci siamo conosciuti grazie a una banana»

Si chiama Andrea Giambruno, ha 38 anni, è milanese e di lavoro fa l’autore per la trasmissione di Rete4 ‘Stasera Italia’. Nella sua vita privata fa il papà della piccola Ginevra e il compagno di Giorgia Meloni. L’uomo si è raccontato attraverso un’intervista a Libero Quotidiano in cui ha parlato del primo incontro con la leader di Fratelli d’Italia e di quella ‘banana’ che ha rappresentato il primo incrocio ‘casuale’ tra i due. Poi il secondo incontro, per motivi lavorativi, e infine la scintilla del colpo di fulmine.

LEGGI ANCHE > Giorgia Meloni ha «il voltastomaco» per l’arresto di Roberto Rosso

«È stato un colpo di fulmine. Una sera è arrivata da Del Debbio, a Quinta Colonna, dopo una giornata di comizi e aveva fame- ha raccontato Andrea Giambruno rispondendo alle domande di Libero -. La sua portavoce ha tirato fuori dalla borsa una banana ma dopo due morsi Giorgia è stata chiamata in scena, così me l’ha mollata in mano, scambiandomi per un assistente».

Andrea Giambruno, il compagno di Giorgia Meloni

Un fraintendimento che, in realtà, ha adesso un valore inestimabile. Il compagno di Giorgia Meloni, infatti, sostiene che quella banana valga più dell’opera d’arte di Cattelan. Anche perché, dopo quel primo furtivo incrocio, i due si sono risentiti per motivi di lavoro. Solo dopo è nato l’amore. E ci sono alcune peculiarità che piacciono ad Andrea Giambruno: «La testa. È una donna di grande intelligenza. Gli occhi. Hanno la stessa tonalità di quelli di mia figlia Ginevra, per me i più belli in assoluto».

Essere di sinistra? Faceva figo

Poi sul suo passato politico, Andrea Giambruno sottolinea di non esser mai stato tesserato per un partito di sinistra. Ha spiegato di aver appoggiato simpatie di sinistra quando era rappresentante di classe al liceo perché «faceva figo», ma ora si trova a suo agio al fianco di Giorgia Meloni e al suo essere così tradizionale.

(foto di copertina: ANSA/GIUSEPPE LAMI)