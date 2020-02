L’esperto del M5S allontanato dalle forze dell’ordine per «disposizioni sul Coronavirus» a Genova | VIDEO

Mattinata di caos all’interno della Sala Rossa del Comune di Genova. Si doveva parlare di un parcheggio temporaneo per camion all’interno di alcune aree di Villa Bombrini, ma i vertici della giunta hanno deciso che quella riunione di Commissione doveva tenersi a porte chiuse per «disposizioni sul Coronovirus». Il Movimento 5 Stelle aveva convocato l’ex consigliere e ambientalista Andrea Agostini per partecipare all’audizione e fornire il suo parere (contrario) su questa scelta di destinazione di un luogo simbolo della Liguria, ma è stato allontanato di forza dalle forze dell’ordine chiamate dal presidente Vittorio Ottonello.

La scena è stata ripresa tra i consiglieri presenti nella Sala Rossa del Comune di Genova e condivisa sui social. Nel video pubblicato dal pentastellato Luca Pirondini, si possono vedere quei concitati momenti e le urla di Andrea Agostini mentre viene prelevato e portato fuori con forza dagli agenti di servizio all’interno della struttura istituzionale.

Andrea Agostini allontanato di forza dal comune di Genova

L’uomo, ex consigliere e ambientalista convinto, era stato convocato dal gruppo comunale del Movimento 5 Stelle per ascoltare ed essere ascoltato in qualità di esperto e portavoce di Legambiente sull’autorizzazione che la giunta vuole dare alla nuova destinazione di alcune zone di Villa Bombrini. Era in programma, infatti, il voto per modificare l’Accordo di Programma e consentire l’istituzione di un parcheggio temporaneo per camion.

Il parcheggio in Villa Bombrini

Il Comune, parlando di «disposizioni sul Coronavirus» ha deciso che quella seduta della Commissione dovesse tenersi a porte chiuse e, per questo motivo, sono state chiamate le forze dell’ordine per invitare Andrea Agostini ad allontanarsi. Al rifiuto dell’uomo, l’ambientalista è stato preso di forza e fatto uscire dall’aula tra le urla e le proteste.

