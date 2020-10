Paola De Micheli e il poter uscire col coprifuoco per andare dalla fidanzata | VIDEO

Partiamo dalla conclusione: no, nelle città in cui vigono le restrizioni orarie notturne, non è possibile andare dalla fidanzata con il coprifuoco (o del fidanzato, compagno non convivente). Questa eventualità, infatti, non è inserita tra i comprovati motivi ed esigenze inserite all’interno nel modulo di autocertificazione – pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno – valido per alcune regioni e città italiane. Eppure sembra esser questo il messaggio fatto passare dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti a Di Martedì, durante una discussione con il direttore responsabile di Libero, Pietro Senaldi.

Si parlava di stato di Polizia, con la ministra che ha sottolineato come l’Italia non abbia armato le forze dell’ordine per «mettere le persone sui marciapiedi con i manganelli». Senaldi, allora, insiste spiegando come in occasione del primo lockdown ci sia stato un ampio spiegamento di poliziotti, carabinieri e militari per presidiare le zone e verificare eventuali violazioni dei protocolli e delle rigide regole della prima fase di emergenza sanitaria nel nostro Paese.

Andare dalla fidanzata con il coprifuoco

«Col coprifuoco siamo uno stato di polizia», dice Senaldi. E allora Paola De Micheli dice: «No, si può uscire. Se lei deve andare dalla fidanzata con il coprifuoco».

La realtà, come fatto notare da Giovanni Floris, è ben diversa. E basta leggere il testo dell’autocertificazione pubblicata sul sito del Viminale.

Insomma, non c’è alcun riferito alla possibilità di giustificare il proprio spostamento oltre l’orario consentito (che varia di città in città e di regione in regione) spiegando alle forze dell’ordine di essere fuori casa per dover fare visita al proprio fidanzato, alla propria fidanzata o al proprio compagno non convivente. Una confusione che non aiuta sicuramente in questo periodo di grosso caos.

