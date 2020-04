Amedeo Minghi ricoverato in ospedale, ma non per il Coronavirus | VIDEO

Non è un periodo facile per Amedeo Minghi. Il 72enne cantante romano si trova ricoverato in un ospedale della capitale e dopo un lungo periodo di silenzio, si è voluto palesare agli occhi dei suoi fan attraverso un video diffuso sul suo profilo Facebook. Nel filmato appare con poca voce e molta debolezza, indossando una mascherina che lui stesso dice essere per il Coronavirus. Ma non è ricoverato per aver contratto il Covid-19, ha spiegato in un filmato successivo.

Al netto del dramma che sta vivendo l’Italia in questo periodo, Amedeo Minghi ha affrontato un duro periodo che, come spiegato da lui stesso ai fan. Nulla a che fare, però, con il Coronavirus. A rendere confusione sul suo stato di salute era stato il primo video condiviso sulla sua pagina Facebook.

Amedeo Minghi ricoverato, ma non ha il Coronavirus

«La mascherina è per il coronavirus, bisogna sempre stare attenti», ha detto Amedeo Minghi nell’esordio della sua diretta Facebook. Parole che hanno fatto subito alzare le antenne su un sillogismo semplice: ha contratto il Covid-19. Poi il cantante ha proseguito dicendo: «Questa diretta è per scusarmi con voi per aver ritardato così tanto a proseguire il dialogo, interrotto bruscamente. Ma sapete, quelli come me, un po’ da risonanza magnetica, hanno sempre avuto dei problemini e magari cadono in un brutto e triste autolesionismo che guarda caso colpisce le persone che amiamo di più… Quindi, a parte i nipoti e i miei figli, ci siete voi».

Non c’entra il Covid-19

Il fraintendimento è servito. Pochi minuti dopo, però, il cantante di ‘Vattene amore’ e ‘Trottolino Amoroso’ ha pubblicato un nuovo filmato.

«Intraprenderò azioni legali, è una informazione falsa e tendenziosa. È un reato», ha detto Amedeo Minghi. Insomma, nulla a che vedere con il Coronavirus per sua fortuna. Nella speranza che il cantante riesca uscire al più presto dalla sua difficile situazione e che le sue condizioni di salute possano migliorare.

(foto di copertina e video: da pagina Facebook di Amedeo Minghi)