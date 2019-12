Trottolino amoroso sbarca in Senato: l’esibizione di Minghi manda i social in visibilio

Amedeo Minghi si è esibito in Senato in occasione dell'apertura al pubblico

“Vattene amore”, conosciuta ai più come “Trottolino amoroso” arriva in Senato dove Amedeo Minghi si è esibito in occasione dell’apertura mensile di Palazzo Madama al pubblico. Il successo del 1990, presentato al Festival di Sanremo insieme a Mietta, ha entusiasmato a tal punto la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, da farla canticchiare e muovere a ritmo durante l’esibizione. La clip è diventata immediatamente virale nei social network dove sono esplosi commenti ironici sull’inaspettato concerto del cantante romano.

(Video Senato TV)