Essere gay è «un danno per la mente»: interrotta l’intervista all’ambasciatore della Coppa del Mondo del Qatar

L’intervista interrotta a Khalid Salman (ex calciatore professionista e ambasciatore della Coppa del Mondo del Qatar) è stata interrotta in seguito alla frase che attribuisce alle persone gay (e, più in generale, a coloro che fanno parte della comunità LGBTQIA+) «un danno per la mente». A un paio di settimane dal calcio di inizio le parole dette durante un’intervista con l’emittente televisiva Zdf nell’ambito di un documentario dal titolo “Geheimsache Qatar” hanno suscitato parecchie polemiche e sono valse l’interruzione dell’intervento dopo la decisione del Comitato organizzatore della Coppa del Mondo. Le parole dell’ambasciatore Coppa del Mondo sui gay sono state pronunciate in maniera chiara.

Der offizieller katarische WM-Botschafter Khalid Salman sagt vor der Kamera, Schwule seien „haram“, hätten einen „geistigen Schaden“. Der Pressemann des WM-OKs bricht das Interview ab. Heute im @heutejournal + morgen 20.15 in unserer ZDFzeit-Doku „Geheimsache Katar“ @Fried_julia — Jochen Breyer (@jochenbreyer) November 7, 2022



Le frasi dell’ambasciatore Coppa del Mondo sui gay

Nel video in cui l’intervista viene interrotta vengono fatte una serie di affermazioni che sono state molto contestate e hanno generato – al di là dell’interruzione dell’intervista stessa – parecchia polemica. Oltre al fatto che l’omosessualità «è un danno mentale», Salman ha detto anche che «molte persone arriveranno nel Paese durante i Mondiali. Parliamo ad esempio di gay. La cosa più importante è che tutti quelli che accettino di venire qui, rispettino anche le nostre regole» poiché sarebbe un «problema con i bambini che vedono i gay perché imparerebbero qualcosa di sbagliato». L’ambasciatore ha anche definito l’omosessualità «haram», ovvero vietata in arabo, in quanto – appunto – considerata un danno per la mente.

La presa di posizione degli organizzatori dell’evento – l’interruzione dell’intervista da parte dell’addetto stampa del comitato organizzatore della Coppa del Mondo – è netta. Per ora – secondo quanto riporta Sky News – non ci sono stati commenti da parte loro ma è arrivata la richiesta esplicita di condannare quelle parole da parte del ministro britannico laburista Jeff Smith che ha dichiarato – a World at One della BBC Radio 4 -: «Devono dire che questa persona non ci rappresenta, non rappresenta l’etica e il modo in cui la Coppa del Mondo deve essere gestita, e dire che le persone LGBT, insieme a tutte le altre persone, sono le benvenute».